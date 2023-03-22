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Hakkari'den deprem bölgesine giden sağlık çalışanları binlerce depremzedeye hizmet verdi

AA

Hakkari'den deprem bölgesine giden sağlık çalışanları binlerce depremzedeye hizmet verdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'den, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere giden sağlık çalışanları, hem sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine hem de arama kurtarma çalışmalarına katkı sağladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık görevlilerinden oluşan 54 personel, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından afet bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın Antakya ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan sağlık çalışanları, diğer ekiplerin desteğiyle hem birçok kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı hem de yaralıları hastanelere ulaştırmak için zamanla yarıştı.

Her cana dokunabilmek için mücadele veren ekipler, kurdukları donanımlı acil müdahale ünitesinde binlerce depremzedeye sağlık hizmeti sundu.

UMKE sorumlusu Muhammet Ali Gür, AA muhabirine, zor bir sürecin yaşandığını, afetin ve tanık oldukları acı hikayelerin hüznünü yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Deprem haberini alır almaz koordinasyon merkezine gittiklerini belirten Gür, şunları kaydetti:

"Bizim her zaman olası bir afet durumu için planlamalarımız var. İlimizde karşı karşıya kalacağı riskler için hazırlıklarımız mevcut. Ekiplerimizin hepsi bölgeye gitmek istedi. İlk etapta 4 yataklı ambulansımızı gönderdik. Toplamda 5 acil yardım ambulansı, 4 yataklı ambulans, bir de UMKE aracı gönderdik. Dönüşümlü olarak 60'a yakın arkadaşımız deprem bölgesindeki çalışmalarda görev aldı. Afetzedeler için acil müdahale çadırı kurduk. İlk müdahaleler her zaman çok önemlidir. Herkes daha fazla 'kime yetişebilirim, kime el uzatabilirim' düşüncesiyle hareket etti. İl olarak lojistik anlamda çok iyiyiz. Bakanlığımızın, Sayın Valimizin, İl Sağlık Müdürümüzün ve Sağlık Hizmetleri Başkanımızın destekleri çok fazla."

- "İlk 5 gün hiç uyumadan çalıştık"

UMKE lojistik sorumlusu Sadık Altürk de bölgede sahra hastanesi kuran ilk ekiplerden biri olduklarını dile getirdi.

Değerlendirmeler sonucunda afetzedelerin yoğun yaşadığı Batıpark Mahallesi'nde acil sağlık ünitesini kurduklarını anlatan Altürk, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığından ilgililer bizi oraya yönlendirdi. Götürdüğümüz malzemelerle uygun alanda üniteyi bir saatte hazırladık. 24 günde 3 bin 70 hastaya hizmet verdik. Enkazdan çıkan yaralılara, kronik rahatsızlığı olanlara, çocuklara, yaşlılara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Çadır kentteki hastalara, yaralılara bakıyorduk. Oradaki insanlara sağlık hizmetini kesintisiz sunmak gerekiyordu. Önceliğimiz afetzedelere her konuda yardımcı olmaktı. Uykuyu, kişisel ihtiyaçlarımızı bir kenara koyduk, kendimizi hizmete adadık. İlk 5 gün hiç uyumadan insanlara hizmet vermeye çalıştık."

Acil tıp teknisyeni Ramazan Emektar da afet bölgesi için tüm imkanların seferber edildiğini, bölgeye vardıklarında Antakya'ya yönlendirildiklerini anlattı.

Kente girdiklerinde vakit kaybetmeden çalışmalara katıldıklarını belirten Emektar, "7 gün boyunca birçok enkaza yetişmeye çalıştık. Bu çalışmalarda 13 vatandaşımızı sağ çıkardık. Bir sese ulaşmak için enkaz başında saatlerce beklediğimiz oldu. Duyduğumuz her ses bizim için büyük umuttu. Diğer ekiplerle birlikte ulaştığımız vatandaşlarımıza ilk müdahaleyi yapıp hastaneye gönderiyorduk. Yaralılara ulaştığımızda onlara psikolojik destek veriyorduk. Enkaz altından bize uzatılan her eli sımsıkı tutmaya çalıştık. Depremin 68. saatinde kurtardığımız 7 aylık bebeği unutamadık. Onu kurtardığımızda büyük mutluluk yaşadık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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