Hakkari'de depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

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HAKKARİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden aileleriyle Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte 3-6 yaş aralığındaki 50 çocuk, çizgi film izledi ardından öğretmenlerin anlattığı masalları dinledi.

Yıllardır masal anlatıcılığı yaptığını belirten Yaylapınar İlkokul Müdürü Metin Koç, "Bugün deprem bölgesinde ilçemize yerleşen çocuklara yönelik bir masal gösterimi yaptık. Onları eğlendirmeye çalıştık. Allah böyle büyük felaketleri bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

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