Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan köy yolu 2 günlük çalışmayla açıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 2 gün süren çalışmasıyla açıldı.

İlçeye 35 kilometre mesafedeki Gürkavak ve Bostancık köylerine ulaşımın sağlandığı yol, 2 gün önce 3 noktaya çığ düşmesi sonucu kapandı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, söz konusu bölgede çalışma başlattı.

Ekipler, yer yer 5 metre karın bulunduğu yolu 2 günlük çalışmanın ardından açtı.

Köy sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

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