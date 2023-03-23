En erken iftarın yapıldığı yerlerden Şemdinli'de vatandaşlar huzur için dua etti

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VAN (AA) - Türkiye'de, en erken akşam ezanının okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

İlçede vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

Saat 18.22'de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, afetlerin son bulması ve huzurun hakim olması için dua etti.

İlçeye bağlı Moda Mahallesi Muhtarı Zeynep Karadeniz, Türkiye'de en erken iftarı açan yerlerden biri olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İftara özel yemek hazırlığı yaptıklarını ifade eden Karadeniz, gönüllerinin afetzedelerle birlikte olduğunu dile getirdi.

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