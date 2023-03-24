Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'yi ziyaret etti

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HAKKARİ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Çetin, beraberindeki komutanlarla Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Çetin ve beraberindekilere teşekkür etti.

Çetin ve Akbıyık, daha sonra çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Orgeneral Çetin'e ziyaretlerinde Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar eşlik etti.

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