Hakkari'de "Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor" adlı münazara yarışması düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul öğrencilerine yönelik "Fikirler Buluşuyor Gelecek Oluşuyor" adlı münazara yarışması düzenledi.

Valilik bünyesinde 4 yıldır, öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, özgüven ve medeni cesaret kazanmaları amacıyla düzenlenen yarışma, Seyit Taha İmam Hatip Ortakolunda gerçekleştirildi.



Kentteki 22 okulun katıldığı yarışmada, öğrenciler, kura ile belirlenen konuları savunarak en iyi puanı almaya çalıştı.

Üst tura geçen gruplar, İl Milli Eğitim Şube ve okul müdürlerinden oluşan jüri üyelerinin verdikleri puanlarla belirlendi.

Proje koordinatörü Şube Müdürü Erol Hanlıgil, yarışmanın, öğrencilere kendilerini ifade etmeleri konusunda büyük katkı sağladığını belirterek, projeye destek sunan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'e teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.