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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Hakkari teşkilatında temayül yoklaması yapılıyor

AA

AK Parti Hakkari teşkilatında temayül yoklaması yapılıyor

HAKKARİ (AA) - AK Parti Hakkari İl Başkanlığınca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde temayül yoklaması gerçekleştiriliyor.

Atatürk Kültür Merkezinin konferans salonundaki yoklamada teşkilat üyeleri, elektronik ortamda 36 milletvekili aday adayından tercihlerini işaretleyerek oylarını kullanıyor.

Yoklamaya katılan AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, gazetecilere, yoklamanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Kentte 601 delegenin oy kullanacağını belirten Kurt, şunları kayedetti:

"Hakkari için en hayırlısı kimse o isimler çıksın. 81 ilde gerçekleşen temayül yoklaması ülkemiz, kentimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bugün buraya oy vermeye gelen bütün dava arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Temayül yoklaması sonrası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulacak alt komisyonlar, milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek üzere çalışmalara başlayacak. Bu komisyonların değerlendirmelerinin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı üst komisyonda verilecek."

Saat 16.00'da sona erecek yoklamaya AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, belediye başkanları, eski il başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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