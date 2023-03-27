Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Derekaya'dan Hakkari'ye ziyaret

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HAKKARİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Derekaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile birlikte Yüksekova'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael'i ziyaret etti.



Derekaya, daha sonra 1-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırmasına (TIMSS) katılacak Yüksekova ilçesindeki 50. yıl Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Uygulamaya katılacak 8. sınıf öğrencileriyle sohbet eden Derekaya, TIMSS ile öğrencilerin daha çok muhakeme ve yeteneklerinin ölçüldüğü, farklı soru tiplerinin yer aldığı bir sınav olduğunu belirterek öğrencilere başarı diledi.

Gür de sınava 68 ildeki 334 okuldan 12 bin 312 öğrencinin katılacağını, kenti de Yüksekova 50. Yıl Ortaokulu'nun temsil edeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Umuyor ve inanıyorum ki eğitime olan hassasiyetleri ile her zaman himayelerini gördüğümüz Valimiz Sayın İdris Akbıyık'ın riyasetlerinde, alnımızın akıyla bu işin üstesinden geleceğiz. Öğrencilerimizin, yapılacak olan bu sınavda, ilimizi hem diğer iller arasında hem de ülkeler arasında yapılacak olan sınavda başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Elde edecekleri başarının, diğer okullarımıza da örnek teşkil edeceğine olan temennimle öğrenci ve öğretmenlerimizi şimdiden kutluyorum."

Ardından il merkezine geçen Derekaya, Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.



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