Vali İdris Akbıyık, öğrencilerle iftar yaptı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Fen Lisesi pansiyonunda öğrencilerle iftar yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Akbıyık, kentte daha kaliteli eğitim için projeler gerçekleştirdiklerini, bu doğrultudaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Akbıyık, bir araya gelmekten mutluluk duyduğu öğrencilere başarı diledi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleri, okulun idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

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