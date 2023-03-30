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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın sağlıkçılar, Irak sınırındaki köylerde hastalara evde hizmet veriyor

AA

Kadın sağlıkçılar, Irak sınırındaki köylerde hastalara evde hizmet veriyor

HAKKARİ (AA) - MEHMET DAYAN - Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da görev yapan kadın sağlık çalışanları, bölgenin zorlu arazi yapısı ve iklim koşullarına rağmen ilçe merkezi ve köylerdeki hastaların evlerine giderek kontrollerini yapıyor.

Çukurca Devlet Hastanesi bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde çalışan Çukurcalı ambulans şoförü Semiye Akdemir, Mardinli evde bakım teknikeri Nisa Özgün ve Hataylı ebe Alev Mencel, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yürüyemeyecek kadar engelli ve bakıma muhtaç hastalara hizmet vermek için özveriyle çalışıyor.

Dağlarla çevrili bölgede zor şartlara aldırmadan kilometrelerce yol kateden kadın sağlık çalışanları, dik yamaçları ve yüksek rakımlı tepeleri aşarak ulaştıkları hastaların bakımını yapıyor.

Sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi olması gereken hastaları da ambulansla hastaneye ulaştıran sağlıkçılar, fedakar çalışmalarıyla yöre halkının hayır duasını alıyor.

Çukurca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatma Rahmet Yıldırımer, AA muhabirine, Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin bölgede önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi.

Birimde görevli personellerin çoğunun kadınlardan oluştuğunu belirten Yıldırımer, şöyle konuştu:

"Personelin vatandaşlarla yakından ilgilenmesi ve onlara samimi şekilde davranması bizi de sevindiriyor. Kronik hastalığı olan, kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşamayan ve sağlık hizmeti talebinde bulunan bütün hastalarımızın evlerine gidiyoruz. Zorlu ve dağlık bir coğrafyada yaşayan hastalarımızın rahatsızlığı ne olursa olsun evde sağlık biriminin sunduğu hizmetle kendilerini asla yalnız hissetmiyorlar. Ekiplerimiz vatandaşımıza her zaman devletin şefkat elini uzatıyor."

- "Dağları aşarak hastalarımıza ulaşıyoruz"

Semiye Akdemir de hastane bünyesinde üç kadın personel olarak görev yaptıklarını anlatarak, "Köy köy dolaşıyoruz. Tüm zorlukları aşıyoruz. 'Bayan bu işi yapamaz' diye bir şey yok. Her zorluğa rağmen çalışıyoruz. Dağları aşarak hastalarımıza ulaşıyoruz, nakillerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Nisa Özgün ise her türlü hava şartları ve zorlu arazi koşullarına rağmen hastaların mağdur olmaması için çaba gösterdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Günde 10-15 hastaya gidiyoruz. Hastalarımızın tedavileri, durumlarına göre değişebiliyor, nakillerimiz çıkabiliyor. Bu durumda da hastayı kuruma götürüyoruz. Tedavileri bitince tekrar evlerine götürüyoruz. Hastalarımızın takibini haftalık, günlük, aylık olarak doktorumuzun yaptığı planlamaya göre yapıyoruz. Hastalarımızla iletişim kurarak onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Onlara her zaman moral veriyoruz."

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