İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliğinden, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın kendisi ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 1 Nisan'da Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olması sağlanmış olup, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır." denildi.

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