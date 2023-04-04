Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Hakkari'yi ziyaret etti

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HAKKARİ (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kente gelen Aktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile makamında bir araya geldi.

Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aktaş'a teşekkür etti.

Aktaş ve Akbıyık, daha sonra çarşı merkezinde esnafı gezdi, vatandaşları dinledi.

Aktaş'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da eşlik etti.



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