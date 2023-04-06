Hakkarili besiciler baharın gelmesiyle hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde besiciler, baharın gelmesiyle küçükbaş hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı.



Yılın büyük bölümünde kar ve soğuk havanın etkili olduğu ilçede havaların ısınmasıyla yeşeren, karlı dağların eteklerindeki geniş otlaklar, çok sayıda besici sürüsünü besliyor.

Besiciler, aylarca ahır ve ağıllarda kuru ot ve samanla doyurdukları hayvanlarını meralarda otlatmanın ve yem maliyetlerinden kurtulmanın sevincini yaşıyor.

Baharın müjdecisi olarak nitelendirilen oğlak ve kuzular da doğal şartlara uyum sağlamaları ve taze otla beslenmeleri için meralara çıkarılıyor.

- "Kışın uzun sürmesi bizi zorluyor"

Karabey köyündeki besicilerden İslam Kaya, AA muhabirine, kuzuları ilk defa anneleriyle meralara çıkardıklarını söyledi.

Hayvanları yaklaşık 5 aydır ahırlarda beslediklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Kuzuların bakımı annelerininkine göre daha zor ve masraflı oluyor. Onlara bebek gibi bakıyoruz. Hayvanlarımızı meralara çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz. Kuzuların neşeli halleri yorgunluğumuzu alıyor. Her taraf yeşile bürünmüş. Hayvanlar meraları renklendirdi. Kışın uzun sürmesi bizi zorluyor. Köyde yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvanımız var. Büyükbaş hayvanlar da birkaç gün sonra çıkarılacak. Günün büyük bölümünü hayvanlarımızın başında geçiriyoruz."

Çobanlık yapan Soykan Çelikhası. 10 gündür hayvanları merada beslediklerini ifade ederek, "Hava çok güzel ve kar örtüsü de kalktı. Besiciler, baharın gelmesiyle rahat nefes alıyor çünkü kış zorlu geçiyor. Buranın doğası çok güzel. Hayvanlar meralarda daha iyi besleniyor." dedi.

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