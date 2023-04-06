Hakkari Valisi Akbıyık, başarılı sporcularla bir araya geldi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bölge müsabakaları ve Türkiye Şampiyonalarında çeşitli branşlarda derece elde eden sporcuları kabul etti.

Kayaklı koşu, güreş ve wushuda başarılı olan sporcularla makamında bir araya gelen Akbıyık, konuklarıyla sohbet etti, başarılarının devamını diledi.

Kent genelinde sporun yayılması amacıyla sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirten Akbıyık, sporcu ve antrenörlere tablet hediye etti.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz ile Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin de hazır bulundu.

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