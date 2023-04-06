Hakkari'de yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki yetim çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla öğretmenevinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Masaları gezerek ailelerle sohbet eden, taleplerini dinleyen Akbıyık, iftardan sonra çocuklarla "Karagöz ve Hacivat" oyununu izledi.

Programa Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Halil İbrahim Köroğlu ve Talha Battal, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu da katıldı.

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