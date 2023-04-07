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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı görevine Zeydin Kaya atandı

AA

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı görevine Zeydin Kaya atandı

HAKKARİ (AA) - AK Parti Hakkari İl Başkanlığına atanan Zeydin Kaya, göreve başladı.

AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Abdulmuttalip Özbek'in istifasıyla boşalan il başkanlığı görevine avukat Zeydin Kaya atandı.

Göreve başlayan Kaya, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin önemine değinerek, partinin başarısı için mücadele edeceklerini söyledi.

Kaya, "Muhalefete kimse inanmıyor. Bundan sonra işimiz çok fazla. Hepimiz el ele, omuz omuza vererek davamızı yüceltemeye devam edeceğiz. Allah bizleri utandırmasın. Bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Özbek, Kaya'ya görevinde başarı diledi.










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