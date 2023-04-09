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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

AA

Hakkari'de yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Kızılay Hakkari Şubesince "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Öğretmenevi'ndeki programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, katılımcılarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Devletin, yaraları sarmak için var gücüyle çalışma yaptığını, sivil toplum kuruluşlarının da bu çalışmalara destek verdiğini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay da depremin ilk saatlerinden itibaren tüm deprem bölgesinde hızlı bir şekilde koordinasyonu sağlayarak oradaki insanlarımıza beslenme, hijyen, giyim, sağlık ve hastanelerimize kan desteği vererek görevini yerine getirmektedir. Hakkari şubesi olarak da depremin ilk gününde bizlere verilmiş olan görev bölgemiz olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevimizi sürdürmekteyiz. Burada Valiliğimizin koordinesinde deprem bölgesine yardım göndermek için gerekli çalışmalara destek verdik."

Kentte misafir edilen depremzedelere ayni ve nakdi yardımların sürdüğünü aktaran Bozkurt, "Bu insanlarımıza ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaşmak için yardımların esirgemeyen Valiliğimiz ve bağlı kurumlarına teşekkür ediyorum. Bu vesile ile iftar yemeği programınıza katılan Valimiz Sayın İdris Akbıyık ve tüm misafirlerinize teşekkür ederim." dedi.

Programa bazı kurum amirleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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