Vali Akbıyık, depremzedelerle iftarda bir araya geldi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte faaliyet gösteren bir maden şirketi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde depremzedelerle bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Merzan Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta misafir edilen afetzedelerle iftar yaptı, sorun ve taleplerini dinledi.

Akbıyık, yakından ilgilendiği çocuklara, ders çalışıp bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

İftara, vali yardımcıları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile şirket yetkilileri de katıldı.

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