Hakkari'de sağanak nedeniyle bir evi su bastı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de iki gündür etkili olan sağanakta kanalın taşması sonucu bir evi su bastı.

Gün içinde etkisini artıran yağış sonucu Merzan Mahallesi'ndeki kanal taştı.

Kanalın yakınındaki Acar ailesine ait iki katlı binanın alt katını su bastı, evdeki eşyalar zarar gördü.

Evde biriken su, komşularının desteği ve Durankaya Belde Belediyesine ait vidanjör yardımıyla tahliye edildi.

Aile fertlerinden Hekim Acar, iki gündür kentte yağışın devam ettiğini söyledi.

Evin arka tarafından geçen kanalın taşması sonucu evlerini su bastığını belirten Acar, "Bütün malzemelerimiz suyun içinde kaldı. Komşularımızın ve vidanjörün yardımıyla suyu tahliye ettik. Buraya daha sağlam kanal yapılması lazım. Zor durumdayız, devletimizden destek bekliyoruz." dedi.

Kentin yüksek kesimlerinde de sağanak yerini kara bıraktı. Yağış nedeniyle yüksek rakımlı dağların zirveleri karla kaplandı.

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