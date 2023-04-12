Hakkari'de leyleğin yerleşmeye çalıştığı bacadaki eski yuvayı itfaiyeciler onardı

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HAKKARi (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, leyleğin bir haftadır yerleşmeye çalıştığı kalorifer kazan dairesi olarak kullanılan tek katlı yapının bacasındaki eski yuvayı itfaiye ekipleri onardı.



Kuruköy Mahallesi'nde yaşayan Engin Altan, evinin çevresinde uçan leyleğin, kalorifer kazan dairesi olarak kullandığı tek katlı yapının bacasında önceden var olan ancak bozulmuş durumdaki yuvasını yapmaya çalıştığını fark etti. Altan hemen itfaiyeyi arayarak durumu anlatıp yardım istedi.



Mahalleye giden ekipler, Altan'ın da desteğiyle kalorifer kazan dairesinin bacasındaki yuvayı onararak yerine sabitledi.

Altan, leyleğin bir hafta boyunca evinin etrafında uçtuğunu belirterek, "Bu durumu itfaiye ekiplerine bildirdim. Ekipler de sağ olsunlar geldi ve yuvayı yaptı. Leylek de bir süre sonra gelerek yuvaya kondu." dedi.

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