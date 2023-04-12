Şemdinli ve Yüksekova'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Sabri Baran Özel Eğitim, Kültür ve Doğayı Koruma Derneğince 2 ilçede yaşayan 4 bin 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuldu.

Dernek Başkanı Muzaffer Akdeniz, yaptığı açıklamada, daha önce ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini ve ramazan dolayısıyla da yardım yaptıklarını söyledi.

Akdeniz, "Şemdinli ve köylerinde ramazan başında 1500 koli yardım dağıttık. Şimdi de 1350 aileye yardım kolisi teslim ettik. Aynı şekilde Yüksekova ilçesinde de 1500 yardım kolisi dağıttık. Bağışta bulunan herkese teşekkür ederiz." dedi.

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