Hakkari'de şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, şehit yakınları ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, masaları gezerek ailelerle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Akbıyık, şehitliğin yüce bir makam olduğunu belirterek, "Onlar vatan ve bayrak için şehit oldular. Biz ülke ve millet olarak en çok şehit veren milletlerden biriyiz. Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız." dedi.

Programa, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, bazı kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.