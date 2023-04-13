Hakkari Valisi Akbıyık, taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemede bulundu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı Şemdinli ve Derecik ilçelerini ziyaret etti.



Akbıyık, taşkınların meydana geldiği bölgelerde zarar gören köprü ve yollarda incelemelerde bulundu, sohbet ettiği ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini illeti.

Vali Akbıyık, daha sonra Derecik'te göreve yeni başlayan Kaymakam Abdulkadir Işık ve 1. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Bülent Tarhan'a ziyarette bulundu.



Akbıyık'a, Vali yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Talha Battal, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya eşlik etti.

Öte yandan, Derecik Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, ilçede yoğun yağış nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında yarın eğitim öğretime ara verildi.



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