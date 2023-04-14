Hakkari'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

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HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari'de düzenlenen seçim güvenliği toplantısına katıldı.

Ersoy'un başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile il ve ilçe emniyet müdürleri katıldı.





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