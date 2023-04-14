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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

AA

Hakkari'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari'de düzenlenen seçim güvenliği toplantısına katıldı.

Ersoy'un başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile il ve ilçe emniyet müdürleri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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