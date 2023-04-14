Adıyamanlı depremzede çiftin nikahı Hakkari'de kıyıldı

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HAKKARİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'dan Hakkari'ye gelen çiftin nikahı, belediyede düzenlenen törenle kıyıldı.



Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kentte misafir edilen Gökçenur Ordu ve Resul Bellibaş'ın nikahını Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık kıydı.

Akbıyık, evlilik cüzdanını teslim ettiği çifte mutluluk diledi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da katıldı.





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