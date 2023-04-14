Hakkari'de 92 bin öğrenci ara tatile girdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatiline girdi.

Kent genelinde 92 bin öğrenci ara tatil öncesi son derslerine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şehit Erol Olçok İlk ve Ortaokulu ile Özel Eğitim Anaokulundaki öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakanlığın belirlediği takvime göre bu yıl okullarda ikinci ara tatilin 17-20 Nisan'da uygulanacağını, ara tatilin Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirildiğini belirten Gür, öğrencilerin ara tatil öncesi son derslerine girdiğini aktardı.

Anne ve babaların tatilde çocuklarıyla her anlamda en iyi şekilde ilgilenmeleri gerektiğini kaydeden Gür, "Yaşanan olaylara olumlu bakma, iyimser olma ve kitap okuma gibi olumlu vasıfları da etkin kılarak çocuklara iyi bir rol model olarak onları desteklemeliler. İnşallah verilen bu kısa ara, çocuklarımızın ellerinden kitaplarını düşürmeyecekleri bir tatil olur ve sevgili öğrencilerimiz bu dönemi en iyi şekilde değerlendirir. Bu vesileyle öğretmen ve öğrencilerimize, aileleriyle birlikte geçirecekleri huzurlu bir tatil ve bayram diliyorum." ifadelerini kullandı.





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