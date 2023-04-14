Hakkari Valisi Akbıyık, vatandaşlarla iftar yaptı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Merzan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Akbıyık, birlikte iftar yaptığı kent sakinleriyle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Programa Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Halil İbrahim Köroğlu, SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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