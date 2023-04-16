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Yüksekova Nehil Sazlığı'nda tespit edilen kuş türü sayısı 200'ü geçti

AA

Yüksekova Nehil Sazlığı'nda tespit edilen kuş türü sayısı 200'ü geçti

​​​​​​​HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Bölgenin önemli doğal zenginliklerinden olan ve farklı ülkelerden gelen göçmen kuşlarla şenlenen Hakkari'deki Yüksekova Nehil Sazlığı'nda tespit edilen kuş türü 200'ü aştı.

Cumhurbaşkanı kararıyla 2019'da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen sazlık, İran ve Irak'a sınır bölgede yer alması ve göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle yılın belli dönemlerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Havanın ısınması sonucu karların erimesiyle su seviyesi artan alanda, koruma çalışmalarıyla tür ve popülasyon zenginliği arttı.

Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan gözlemlerde alanda bugüne kadar 200'ü aşkın kuş türü kayıt altına alındı.

Sulak alanda, ilkbaharla birlikte ak leylek, kızılbacak, kara çaylak, karabaş martı, kaşık gaga, küçük akbaba, çamurcun, çıkrıkçın, akça cılıbıt, çulluk, şahin, yaban ördeği, çayır ve saz deliceleri, balıkçıllar ile telli turna gibi türler görülebiliyor.

Bazı türlerin yaşam bazılarının da dinlenme için kullandığı sazlık, kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinde Dr. Öğr. Üyesi Erkan Azizoğlu, AA muhabirine, uzun zamandır sazlıkta kuş gözlemi yaptıklarını söyledi.

Alanın göçmen kuşlar için önemli konaklama yerlerinde biri olduğuna işaret eden Azizoğlu, "2009'dan bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüyle yaptığımız çalışmalar sonucu kuş türü sayısı 200'ü geçmiş durumda. Bünyesinde barındırdığı habitat çeşitliliğinden dolayı birçok su kuşunu barındırıyor. Önemli türlerden turna her sene bu vakitlerde alanımızı tercih ediyor. Kaşık gaga, balıkçıl türlerimizin çoğu burada var. 2009'da 124 tür vardı. İzleme ve çalışmalarımıza bağlı olarak her sene tür sayısı artıyor. Sazlıktaki yangınlar türlerimizi tehdit ediyor. Koruma çalışmaları arttıkça popülasyon da artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Birçok canlıya ev sahipliği yapıyor"

Kuşların özellikle göç dönemlerinde alanı tercih ettiğini dile getiren Azizoğlu, karların eridiği dönemde sazlıktaki kuş sayısının arttığını belirtti.

Azizoğlu, birçok kuş türünün Yüksekova'da üreme dönemini geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada dinlenip yoluna devam eden türlerimiz de var. Sonbaharda tekrar buraya konaklamak amacıyla gelen göçmen kuşlarımız oluyor. Mevcut tür sayısı açısından değerlendirdiğimizde buraya bir kuş cenneti diyebiliriz. Bölgenin önemli sulak alanlarından biri. Alan sadece kuşlara değil, birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Korunması gereken bir yer. Yurt içi ve yurt dışından birçok kuş gözlemcisi, doğasever alana ilgi gösteriyor. Çünkü geçiş bölgesi. Farklı kuşları burada gözlemleyebiliyorlar."

Bölgede çobanlık yapan Turgay Çelikhası, yaklaşık 10 gündür hayvanlarını sazlığın etrafındaki yeşil alanlarda otlatmaya başladığını belirterek, bu alanın kendileri için meşhur bir sazlık olduğunu ifade etti.

Çelikhası, "Kuşlar gelmeye başladı. Burada birçok kuş türü var. İnsanlar gelip fotoğraf çekiyor. Çok güzel bir yer." dedi.

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