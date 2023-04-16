Hakkari’de AK Parti Seçim Bürosu açılışı yapıldı

HAKKARİ(AA)- Hakkari’de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Hakkari-Van kara yolundaki Çiftlik mevkisinde karşılanan AK Parti Hakkari Milletvekili adayları Abdulmuttalip Özbek, Hikmet Yaşar ve Mehmet Budak, konvoy eşliğinde kent merkezine geçti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, milletvekili adayları ve partililer, Namık Erdoğan Caddesi belediye binası yanındaki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.



Kaya, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde AK Parti'nin Hakkari'de en yüksek oyu alacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçeceğini söyledi.



Söylediklerine yürekten inandığını dile getiren Kaya, "Bu defa 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanımız hem de milletvekili adaylarımız çok büyük bir oyla seçilecek. Bu seçim hem Hakkari'miz hem de ülkemiz için bir dönüm noktası niteliğindedir. Bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Kaya'nın ardından AK Parti Hakkari milletvekili adayları da kendilerini tanıtarak destek sunanlara teşekkür etti.

Programa AK Parti MDK Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

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