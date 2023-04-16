Hakkari’de AK Parti Seçim Bürosu açılışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de AK Parti Seçim Bürosu açılışı yapıldı

AA

Hakkari’de AK Parti Seçim Bürosu açılışı yapıldı

HAKKARİ(AA)- Hakkari’de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Hakkari-Van kara yolundaki Çiftlik mevkisinde karşılanan AK Parti Hakkari Milletvekili adayları Abdulmuttalip Özbek, Hikmet Yaşar ve Mehmet Budak, konvoy eşliğinde kent merkezine geçti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, milletvekili adayları ve partililer, Namık Erdoğan Caddesi belediye binası yanındaki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde AK Parti'nin Hakkari'de en yüksek oyu alacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçeceğini söyledi.

Söylediklerine yürekten inandığını dile getiren Kaya, "Bu defa 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanımız hem de milletvekili adaylarımız çok büyük bir oyla seçilecek. Bu seçim hem Hakkari'miz hem de ülkemiz için bir dönüm noktası niteliğindedir. Bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Kaya'nın ardından AK Parti Hakkari milletvekili adayları da kendilerini tanıtarak destek sunanlara teşekkür etti.

Programa AK Parti MDK Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de sağanağın zarar verdiği yollarda onarım çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de sağanağın zarar verdiği yollarda onarım ...
Yüksekova Nehil Sazlığı'nda tespit edilen kuş türü sayısı 200'ü geçti
YEREL HABERLER Yüksekova Nehil Sazlığı'nda tespit edilen kuş türü ...
Şemdinli'de besiciler hayvanlarını meralara çıkarıyor
YEREL HABERLER Şemdinli'de besiciler hayvanlarını meralara çıkarıyor
Hakkari Valisi Akbıyık, vatandaşlarla iftar yaptı
YEREL HABERLER Hakkari Valisi Akbıyık, vatandaşlarla iftar yaptı
Hakkari'de 92 bin öğrenci ara tatile girdi
YEREL HABERLER Hakkari'de 92 bin öğrenci ara tatile girdi
Adıyamanlı depremzede çiftin nikahı Hakkari'de kıyıldı
YEREL HABERLER Adıyamanlı depremzede çiftin nikahı Hakkari'de ...
Hakkari'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Hakkari'de polis araçlarına taş attıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hakkari'de polis araçlarına taş attıkları iddiasıyla ...
Yüksekova'da polis aracı taşlayan ve yasa dışı slogan atan 15 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Yüksekova'da polis aracı taşlayan ve yasa dışı slogan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.