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Hakkarili terzinin kurduğu tekstil atölyesi kadınlara iş kapısı oldu

AA

Hakkarili terzinin kurduğu tekstil atölyesi kadınlara iş kapısı oldu

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de uzun yıllar terzilik yapan 64 yaşındaki İsmail Çatal, kurduğu tekstil atölyesinde kadınların hem istihdama katılmasını hem de meslek öğrenmesini sağladı.

Mesleğini yaklaşık 30 yıl sürdüren Çatal, yetiştirdiği çıraklarla mesleğin kentte yayılmasında rol oynadı.

Bu süreçte bir süre konfeksiyon ve hazır giyim imalatı üzerine çalışma yürüten, 90'lı yıllarda gittiği İstanbul'da 5 yıl çalışıp kendini geliştiren Çatal, daha sonra memleketine dönerek iş kurmak için girişimlerde bulundu.

Üretime ve kentin istihdamına katkı sağlamak, vasıflı eleman yetiştirmek amacıyla 7 yıl önce Biçer Mahallesi'ndeki İş Geliştirme Merkezi'nde atölye açan Çatal, yarısı TOBB Mesleki Eğitim Merkezi'nin öğrencisi 35'e yakın kadına istihdam sağladı.

Mesleki eğitim alan kadınların öğrendiklerini pratiğe dökme şansı bulup meslek edindiği atölyede dikilen kıyafetler, atölyenin karşısındaki iş yerinde ve Irak'taki mağazada satışa sunuluyor.

Çatal, AA muhabirine, 1975'te başladığı mesleğini geliştirerek sürdürdüğünü söyledi.

Terziliğe başladıktan birkaç yıl sonra konfeksiyon ve hazır giyim işiyle de uğraştığını anlatan Çatal, "İstanbul'da yaklaşık 5 yıl imalat, ticaret ve tekstil işiyle uğraştım. Ondan sonra Hakkari'de 7 yıl önce atölye kurduk. Penye üzerine imalat yapmaya başladık. İmalatımız kadın, erkek ve çocuk giyimi üzerine devam ediyor. Bünyemizde yaklaşık 35 kişi çalışıyor. Birçoğu kendi elemanımız, bir kısmı da mesleki eğitim liselerinden öğrenciler. Terzilik ve tekstil işinde şimdiye kadar 300'ün üzerinde kişiye meslek öğrettik." diye konuştu.

Meslek edindirdiklerinden bazılarının kendi işini kurduğunu aktaran Çatal, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz ürünleri Irak'ın Duhok kentinde ve buradaki mağazamızda pazarlıyoruz. Biraz da piyasaya dağıtıyoruz. Orta ölçekli bir iş yapıyoruz. En büyük sorunumuz işletme sermayesi. Sermayemiz olsa çalışan sayımızı 100'ün üzerine çıkarırız. Ürünlerimize ilgi var. Bu işi büyütürsek ilginin artacağına inanıyorum. Tekstil mesleği gelişmemiş yerlerde büyük önem taşıyor. İstihdamı fazla olduğu için biraz daha teşvikle yüzlerce, binlerce insan iş bulur. Hem Irak hem de İran'a yakın olmamızdan dolayı bu ülkelere de ürün satma şansımız var. İş insanlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi lazım."

Usta öğretici Gurbet Ciğer de yeni gelenlere günlük hayatta giyilebilecek her türlü kıyafeti üretmeyi öğrettiklerini dile getirerek, "Önce makineleri, ondan sonra da üretimle ilgili tüm aşamaları gösteriyoruz. Bir süre sonra mesleği öğreniyorlar. Burası kentimiz için iyi bir yer. Birçok kadın burada çalıyor. Biz de Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde olan usta öğreticiler olarak eğitim veriyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışanlardan Fatma Öztunç ise "Burada makine ve kıyafet üretimine ilişkin her şeyi öğreniyoruz. Arkadaşlarımız hem meslek öğreniyor hem de kazanç sağlıyor. Onlar için de iyi bir fırsat. Ben ev hanımıyım. 3 çocuğum var, 3'ü de öğrenci. Onlara bakıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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