Hibe desteğiyle sürü sahibi olan eski hükümlü, hayvan sayısını 36'dan 70'e çıkardı

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünün "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"nden yararlanarak 36 küçükbaş hayvan sahibi olan Cihat Ediş, 2 yılda hayvanlarının sayısını 70'e çıkardı.

İŞKUR İl Müdürlüğünün 2012'de uygulamaya başladığı proje kapsamında kent genelinde şu ana kadar 200 eski hükümlü ve engelli çeşitli sektörlerde iş kurdu.

Çukurca'ya bağlı Çığlı köyünde yaşayan ve işlediği suç nedeniyle bir süre cezaevinde kalan 51 yaşındaki Ediş de tahliye olduktan sonra hayvancılık yapmaya karar verdi.

Başvurduğu "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle 36 koyun ve keçi alan Ediş, zorlu bir sürecin ardından hayatında yeni bir sayfa açtı.

Aldığı koyun ve keçilerle sürü sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Ediş, özenle baktığı hayvanların sayısını iki yılda 70'e çıkardı.

Zamanının büyük bölümünü oğluyla tek geçim kaynağı olan hayvanların bakımıyla ilgilenerek geçiren Ediş, havanın ısınmasıyla ahırdan çıkardığı hayvanlarını meralarda otlatıyor.

Ediş, AA muhabirine, söz konusu projeyi öğrendikten sonra 2021'de başvuruda bulunduğunu ve hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Aldığı 36 küçükbaş hayvanla besicilik yapmaya başladığını anlatan Ediş, "İki yıldır hayvancılık yapıyorum. Hayvanlarımın sayısını 70'e çıkardım. Hayvancılığın zor yanları da var ama bunu yapmaya mecburuz. Başka işim yok. Oğlum da bana yardımcı oluyor. Havaların ısınmasıyla hayvanlarımızı meralara salmaya başladık. Proje sayesinde iş sahibi oldum. Bu destekler çok iyi. Günün büyük bölümünde hayvanlarımla uğraşıyorum. Bu iş bana ışık oldu. Buna devam edeceğim. İşimi daha da geliştirmek istiyorum. Koyunlarımın sayısını artırmayı düşünüyorum. Kışın koyunlarımın kaldığı ahır karın altında kaldı. Bu da bizi zorda bıraktı. Kışın maliyetler artıyor. Şu an meralar yeşerdi. Maliyetlerden kurtulduk." diye konuştu.

- "Bu projeler birçok kişiye umut oluyor"

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ise hayata geçirilen projelerin özellikle dezavantajlı kişilere ekonomik anlamda katkı sağladığını aktardı.

Kentte şu ana kadar 200 kişinin iş sahibi olduğunu belirten Kızılkaya, "Bazı vatandaşlarımızın proje süreçleri devam ediyor, bazılarının da tamamlandı. Desteklerden faydalanan vatandaşlarımızın iş sahibi olduklarını gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz. Ekiplerimiz de zaman zaman denetime çıkıyor. Kurulan işlerin takiplerini sağlıyoruz. Bu projeler birçok kişiye umut oluyor." ifadelerini kullandı.

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