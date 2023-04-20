Şemdinli'de gazi ve şehit aileleri iftarda buluştu

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HAKKARi (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, gazi ve şehit ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, öğretmenevinde düzenlenen iftar programına, Şemdinli Kaymakamlığına vekaleten bakan Hakkari Vali Yardımcısı Talha Battal katıldı.

Gazi ve şehit aileleriyle yakından ilgilenen Battal, talep ve önerilerini dinledi.

Battal, "İftarda gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldik. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz." ifadesini kullandı.

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