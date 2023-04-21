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Hakkari'de ekipler 3 bin 300 rakımlı yayla yolunda karla mücadele ediyor

AA

Hakkari'de ekipler 3 bin 300 rakımlı yayla yolunda karla mücadele ediyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMARCI - Hakkari'de Karayolları ekipleri, bahar aylarında binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası yolunu açmak için çaba harcıyor.

Kış boyunca sorumluluk bölgelerindeki yollarda trafiğin aksamaması için mesai yapan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, baharda da karla mücadele çalışması yürütüyor.

Önceki hafta sağanak nedeniyle kara yollarında meydana gelen onlarca heyelana müdahale ederek vatandaşların güvenli yolculuk yapmasını sağlayan ekipler, binlerce küçükbaş hayvanı ağırlayan ve Konak köyüne ulaşımın sağlandığı yayla yolunun açılması için çalışma başlattı.

Zorlu arazi şartlarında kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolu açmak için mesai yapan ekipler, bazı noktalarda kar tabakasının sertleşmesi nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Ekipte yer alan iş makinesi operatörü Erol Şahanoğlu, AA muhabirine, zorlu kış sezonunu geride bıraktıklarını söyledi.

Kesintisiz ulaşım için ekip arkadaşlarıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını anlatan Şahanoğlu, "Burası 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası yolu. Yayla yolu şu an kapalı. Kış şartları zorlu oluyor. Biz de zaman zaman zorlanıyoruz. İşimiz bu. İşimizi severek yapıyoruz. Bölgede Konak köyü de var. Oradaki vatandaşlar da hayvancılıkla uğraşıyor. İnşallah bu yolu da kazasız belasız açacağız." dedi.

Karayolları personelinde hiçbir zaman "Fazla çalıştım, çok yoruldum." gibi söylemlerin olmadığını aktaran Şahanoğlu, şunları kaydetti:

"Kentte geçen hafta yoğun yağış oldu. Ana yollarda heyelanlar meydana geldi. Çok şükür onların da üstesinden geldik. Yollarda olumsuzluk yaşanmaması için gece gündüz hazır bekledik. Her türlü olumsuzluğa hazırlıklıyız. Burada bazı noktalarda 5 metreyi bulan kar var. Bazı noktalar yeşile bürünmeye başladı. İki gündür çalışıyoruz. Yolu yarılamış durumdayız. Kalan kısımda ne kadar kar olduğunu bilmiyoruz. Bu şekildeyse 2-3 günde bitirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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