Şemdinli Kaymakamı Battal vatandaşlarla bayramlaştı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Öğretmen evinde düzenlenen programda katılan Kaymakamlığa vekalet eden Vali Yardımcısı Talha Battal, katılımcıların bayramını kutladı.
Vatandaşlarla yakından ilgilenen Battal, "Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni idrak ettikten sonra Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarda kardeşliği, vefayı, birlikteliği artıran müstesna günlerdir." dedi.
Programa İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, kurum amirleri ,kanaat önderleri ve vatandaşlar da katıldı.
Battal, program sonrası ilçeye bağlı Kayalar köyüne bayram ziyareti gerçekleştirdi.