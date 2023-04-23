Hakkari'den 5 ile otobüs seferleri başlatıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari merkezden Şırnak, Gaziantep, Adana, Mersin ve Antalya'ya otobüs seferleri başlatıldı.

Bir firma tarafından başlatılan uygulama ile kente gelen otobüs, davul zurna ile halaylar eşliğinde karşılandı.

AK Parti ve CHP milletvekili adayları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen programda konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, kentin büyük bir eksikliğinin giderilmiş olduğunu belirterek, firma yetkililerine teşekkür etti.

Söz konusu firma tarafından Yüksekova ilçesinden Antalya'ya da otobüs seferi başlatıldı.

Cengiz Topel Caddesi'nde düzenlenen programda, ilçeye gelen otobüs halaylarla karşılandı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, yaptığı açıklamada, vatandaşlara kolay ulaşım hizmeti sağlanmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Özdemir, "Hakkari bölgesinde yaşayan halkımızın Akdeniz Bölgesi'nde ciddi bir nüfus potansiyeli var. Derecik'ten Beytüşşebap'a kadar akrabalık bağlarımız var. Bu güzergahlarda otobüs seferlerinin yapılması çok güzel ve ciddi hizmetlerdir. Bu tür seferlerin devamını diliyorum. İnşallah yakın zamanda İzmir seferi de açılır." dedi.

Acente sahibi İrem Bayram da "İki yıl önce Yüksekova'da aktarmasız otobüs seferlerine bu yıl Antalya'yı da eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da Yüksekova'nın potansiyeline ve ulaşmak istediği bölgelere göre yeni seferlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk otobüs Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı.

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