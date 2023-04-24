Kadrosunu güçlendiren Hakkarigücü, play-off turunu geçmek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadrosunu güçlendiren Hakkarigücü, play-off turunu geçmek istiyor

AA

Kadrosunu güçlendiren Hakkarigücü, play-off turunu geçmek istiyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A grubunda mücadele eden ve play-off karşılaşmalarına katılmaya hak kazanan Hakkarigücü, tur atlayarak şampiyonluk yolunda mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

Grubunu 22 puanla tamamlayarak play-off'ta B grubunu 3. sırada bitiren Fenerbahçe ile eşleşen Hakkarigücü, Türkiye Futbol Federasyonunun statü değişikliği kararının ardından aynı grubu ikinci sırada tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'e rakip oldu.

Ligdeki 16 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan toplayan Hakkari ekibi, 1. tur maçları öncesi ikisi yabancı 5 futbolcuyu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Play-off'un ilk maçında yarın ABB FOMGET'i sahasında konuk edecek olan mavi beyazlılar, Merzan Futbol Sahası'nda hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılıp rövanş için avantaj elde etmek istiyor.

Takımın yardımcı antrenörü Cihat Doğan, AA muhabirine, daha önce Fenerbahçe ile eşleştiklerini, Onvo Hatayspor'un ligden çekilmesiyle alınan statü değişikliği kararı sonrası rakiplerinin değiştiğini, Ankara ekibiyle karşılaşacaklarını söyledi.

Rakiplerine karşı en iyi mücadeleyi ortaya koyarak avantaj elde etmeyi hedeflediklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"ABB FOMGET'i burada en iyi şekilde ağırlayacağız. Ligin bitiminden sonra da çalışmalarımızı sürdürdük. 5 transferimiz var. İki futbolcuyla yollarımızı ayırdık. Yeni futbolcuların hepsi de takip ettiğimiz isimlerdi. Salı günü büyük bir maçımız var. Eksiklerimizi tamamlayıp maça en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. ABB FOMGET, güçlü ve potansiyelli bir takım. Hiçbir takımı hafife almıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Avantajlı bir skor elde edip ikinci maçta da istediğimiz sonucu alarak turu atlamak istiyoruz. Erkek takımlarıyla hazırlık maçları yapıyoruz. Takımdaki ortam çok iyi. Yeni gelen futbolcular takıma ayak uydurdu. Onlar da taraftarlarımız da sabırsızlıkla maçı bekliyor. Biz de kendimize yakışacak bir oyun ortaya koyarak onları da mutlu etmek istiyoruz."

Takımın kaptanı Kenyalı Mwanalima Adam Jereko da rakip takımın iyi bir ekip olduğunu ancak maçı almak istediklerini bildirerek, "Maçın çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Takımda Afrikalı futbolcular da var. Herkes bize çok iyi davranıyor. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Takımdaki ortam çok iyi. Herkes bize çok ilgi gösteriyor, yardımcı olmaya çalışıyorlar." dedi.

Takıma yeni katılan Seval Akbulat ise takımdaki herkesin ciddiyetle maça hazırlandığını ve rakibin gücünün farkında olduklarını ifade etti.

Maça odaklandıklarını dile getiren Akbulat, "Burada zorluk yaşamadım. Takım arkadaşlarımız sıcakkanlı. Ağabeylerim, hocalarım, kızlar herkes yardımcı oluyor. Çok emek veriyoruz, sıkı çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Biz de iyi bir ekibiz. Güzel bir mücadele ortaya koyacağız. Bu turu, iyi sonuçlar alıp geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van, Hakkari ve Muş'ta öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Van, Hakkari ve Muş'ta öğrenciler ara tatil sonrası ...
(ÖZEL) Yüksekova, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yüksekova, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli ...
Hakkari'den 5 ile otobüs seferleri başlatıldı
YEREL HABERLER Hakkari'den 5 ile otobüs seferleri başlatıldı
Hakkari'den 5 ile otobüs seferleri başladı; halaylarla karşıladılar
YEREL HABERLER Hakkari'den 5 ile otobüs seferleri başladı; ...
Hakkari'deki çiçek balı üreticileri yeni sezondan umutlu
YEREL HABERLER Hakkari'deki çiçek balı üreticileri yeni sezondan ...
Hakkari Valisi Akbıyık depremzedelerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Hakkari Valisi Akbıyık depremzedelerin bayramını ...
Şemdinli Kaymakamı Battal vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Şemdinli Kaymakamı Battal vatandaşlarla bayramlaştı
Şemdinli'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Şemdinli'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.