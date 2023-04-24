Van, Hakkari ve Muş'ta öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı

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VAN (AA) - Van, Muş ve Hakkari'de öğrenciler, ikinci ara tatilin sona ermesiyle dersbaşı yaptı.

Van'da eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin sona ermesiyle 1491 okulda 309 bin 534 öğrenci ve 19 bin 758 öğretmen için ders zili çaldı.

Yeniden okula dönmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girdi.

- Muş

Muş'ta 114 bin 658 öğrenci okula başlamanın heyecanını yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Eko İnşaat İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında öğrenciler sınıflara alındı.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine, ikinci ara tatilden sonra eğitim öğretim faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Bu sürecin ülkeye ve kente hayırlı olmasını dileyen Kıvanç, şöyle konuştu:

"114 bin 658 öğrencimiz ve 7 bin 200 öğretmenimizle eğitim öğretime başladık. Bu süreç 16 Haziran'a kadar devam edecek. Süreç içinde eğitim öğretim faaliyetlerimizi ve farklı kültürel sportif etkinliklerimizi en iyi şekilde yürüteceğiz. Yıl içinde yaptığımız projelerimizi sürdüreceğiz. Bu süreçte emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımıza ve diğer personelimize teşekkür ederim. Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesini diliyorum."

- Hakkari

Hakkari'de kent genelinde 92 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

Tatilin ardından okula gelmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu'ndaki bayrak törenine katıldı.

Gür, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.



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