Van, Hakkari ve Muş'ta öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van, Hakkari ve Muş'ta öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı

AA

Van, Hakkari ve Muş'ta öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı

VAN (AA) - Van, Muş ve Hakkari'de öğrenciler, ikinci ara tatilin sona ermesiyle dersbaşı yaptı.

Van'da eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin sona ermesiyle 1491 okulda 309 bin 534 öğrenci ve 19 bin 758 öğretmen için ders zili çaldı.

Yeniden okula dönmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girdi.

- Muş

Muş'ta 114 bin 658 öğrenci okula başlamanın heyecanını yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Eko İnşaat İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında öğrenciler sınıflara alındı.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine, ikinci ara tatilden sonra eğitim öğretim faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Bu sürecin ülkeye ve kente hayırlı olmasını dileyen Kıvanç, şöyle konuştu:

"114 bin 658 öğrencimiz ve 7 bin 200 öğretmenimizle eğitim öğretime başladık. Bu süreç 16 Haziran'a kadar devam edecek. Süreç içinde eğitim öğretim faaliyetlerimizi ve farklı kültürel sportif etkinliklerimizi en iyi şekilde yürüteceğiz. Yıl içinde yaptığımız projelerimizi sürdüreceğiz. Bu süreçte emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımıza ve diğer personelimize teşekkür ederim. Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesini diliyorum."

- Hakkari

Hakkari'de kent genelinde 92 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

Tatilin ardından okula gelmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu'ndaki bayrak törenine katıldı.

Gür, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadrosunu güçlendiren Hakkarigücü, play-off turunu geçmek istiyor
YEREL HABERLER Kadrosunu güçlendiren Hakkarigücü, play-off turunu ...
(ÖZEL) Yüksekova, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yüksekova, 18 yıl aranın ardından Tekerlekli ...
Hakkari'den 5 ile otobüs seferleri başlatıldı
YEREL HABERLER Hakkari'den 5 ile otobüs seferleri başlatıldı
Hakkari'den 5 ile otobüs seferleri başladı; halaylarla karşıladılar
YEREL HABERLER Hakkari'den 5 ile otobüs seferleri başladı; ...
Hakkari'deki çiçek balı üreticileri yeni sezondan umutlu
YEREL HABERLER Hakkari'deki çiçek balı üreticileri yeni sezondan ...
Hakkari Valisi Akbıyık depremzedelerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER Hakkari Valisi Akbıyık depremzedelerin bayramını ...
Şemdinli Kaymakamı Battal vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Şemdinli Kaymakamı Battal vatandaşlarla bayramlaştı
Şemdinli'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Şemdinli'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.