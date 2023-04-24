Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü tarihi ve güçlü medeniyetinden getirdiği birikimle modern çağın dinamiklerini doğru okuyarak artık gelişmelere yön veren bir ülke haline geldiğini belirtti.



"Atatürk ve çocuklar" adlı slayt gösteriminin ardından öğrenciler gösteriler sundu, şiirler okudu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öğrencilerin bayramını tebrik etmesiyle sona eren programa vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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