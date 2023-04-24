HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Hakkari mitinginde konuştu:

HAKKARİ (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz değiştirmeye, başarmaya kararlıyız, kazanacağımıza inanıyoruz. Bu değişim ve dönüşümün esas neferleri sevgili genç arkadaşlardır." dedi.

Yeşil Sol Parti'nin Sümbül Mahallesi'ndeki otogarda düzenlediği mitinge katılan Buldan, kent sakinleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Mitinge katılanlara teşekkür eden Buldan, "Hakkari halkı cefakar ve fedakar bir halktır. Bu direngenliği, bu coşkuyu ve bu kararlılığı sandığa taşıma zamanıdır. İlk mitingimizi Hakkari'de yapmak istedik. Yağmurlu bir hava var ama yağmur berekettir. Biz bereketimizle geldik. Bu bereket sandıklara yansıyacak." dedi.

Yeşil Sol Parti'nin kentteki üç adayının da parlamentoya gideceğine emin olduklarını belirten Buldan, şunları kaydetti:

"Biz değiştirmeye, başarmaya kararlıyız, kazanacağımıza inanıyoruz. Bu değişim ve dönüşümün esas neferleri sevgili genç arkadaşlardır. Sevgili gençler, bu dönem milyonlarca genç ilk defa oy kullanacak ve ilk defa kullanılacak oy her şeyden daha kıymetli, daha önemlidir. Sizin de kullanacağınız ilk oy Yeşil Sol'a gidecek ve bunda sizin de emeğiniz olacak. Türkiye'nin batısında da güzel bir hava, iyi bir atmosfer ve Yeşil Sol'un bütün renklerinin dalgalandığı önemli bir seçim atmosferi var. Sizlerin bu iradesi, bu cesareti, bu kararlılığıyla 100'ün üzerinde milletvekilini parlamentoya göndermeyi garanti ediyoruz."

Konuşmaların ardından müzik dinletisiyle devam eden mitinge HDP Milletvekili Sait Dede ile parti yöneticileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.