Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K. ile olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne silah sağlama" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçlarından tutuklanan sanıklardan polis memuru A.K. ve A.A. ile bir sanık avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar A.Ç, B.D. ve İ.A. ile avukatları ve yakınları ise salonda hazır bulundu.

Sanıklar, yaptıkları savunmada, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Avukatların beyanlarını alan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 Mart 2022'de kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen, İstanbul'da görevli polis memuru A.K, 22 Mart 2022'de tutuklanmıştı.

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