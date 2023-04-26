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Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Umurlu Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı

AA

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Umurlu Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı

HAKKARİ (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bulunan Umurlu Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyelerince karşılanan Turagay, helikopterle Derecik ilçesine geçti.

Sınır kapısında incelemelerde bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Turagay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla ilçeye geldiğini ve vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Amaçlarının sınır kapısını en kısa sürede açıp işler hale getirmek olduğunu belirten Turagay, şöyle konuştu:

"Bunun Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından ne kadar önemli olduğunu, bölge halkına ne kadar büyük katkı sağlayacağını, özellikle akraba ilişkilerini dikkate aldığımız zaman bütün bu yöreye nasıl bir canlılık getireceğini biliyoruz. Sonuna kadar da bu irademizi sergiliyoruz. Sayın Valimiz de bu konudaki çalışmaları son noktaya getirmiş durumda. Yol yapılıyor. Bu sene içinde inşallah yol da tamamlanacak. Kuzey Irak tarafına baktığımız zaman orada da yol stabilize yapılmış durumda. Orada da önemli adımlar atıldı. Karşı tarafa konteynerler konulmuş ama bunun için tabi ki bir alt yapı çalışması gerekiyor. Buranın projesi geçti. Buradaki binaları yenileyeceğiz. En kısa sürede 'burayı nasıl yolcu trafiğine açarız' onun üzerine çalışıyoruz. Yolumuz açık olsun."

Tugaray ile görüşen ilçe sakinleri de sınır kapısının açılması yönündeki beklentilerini dile getirdi.

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Turagay, Kaymakam Abdulkadir Işık'ı ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Turagay'a ziyaretlerinde Vali Akbıyık, Kaymakam Işık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve milletvekili adayları eşlik etti.

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