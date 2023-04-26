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"İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi"nin 5. etkinliği Hakkari'de yapıldı

AA

"İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi"nin 5. etkinliği Hakkari'de yapıldı

HAKKARİ (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) işbirliği ile hayata geçirilen "İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi"nin 5. etkinliği, Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (DOĞUSİFED) ev sahipliğinde Hakkari'de gerçekleştirildi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Hakkari'nin ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesinin Türkiye'nin verimliliğini artıracağını söyledi.

Hakkari'nin bölgeler arası gelişmişlik farkı sorunundan en çok etkilenen iller arasında yer aldığını belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu fark, yaygın kanıların aksine yalnızca ekonomik bir olgu değildir. Aynı zamanda siyasi, kültürel ve sosyolojik boyutları da içerir. Edirne'den Hakkari'ye, güzel ülkemizin her bölgesi benzer olanaklara, imkanlara ve erişilebilirliğe sahip olana dek çalışmaya devam etmeliyiz. Her bir yurttaşımızın milli gelirimizden, ortak zenginliklerimizden eşit pay aldığı yeni bir yüzyıl hikayesini hep birlikte yazmalıyız. Ülkemizin verimlilik, katma değer ve yüksek teknoloji sıçraması, Hakkari'nin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesi ile mümkün."

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasının yolunun Anadolu'dan geçtiğini ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"21. yüzyıl dünyası pek çok açıdan kentlerin dünyası olacaktır ve kentlerimiz kalkınırsa ülkemiz kalkınacaktır. Yerel kalkınma, kentlerimizin bileşenleri ve bölgesel paydaşlarının ortak iş birliğine dayalı bir modeldir. TÜRKONFED olarak Anadolu'nun dört bir yanında anlattığımız hayalimizdeki Türkiye'nin gerçekleşmesi için de yerel kalkınma ve yerel demokrasinin gelişmesine, bunun için de kent aktörleri arasında istişare kültürünün, yani ortak aklın harekete geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bölgeler arası kalkınma farklarını geleneksel endüstriyel üretimle kapatmanın zamanı artık geride kaldı. Dijital ve yeşil dönüşüm kaldıracı sayesinde akıllı şehirlere geçişin önünü açacağımız yeni ekonomik model, aradığımız fırsat olabilir.''

DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay ise bölgenin yaşanılan tüm zorluklara rağmen avantajlarının, fırsatlarının ve güçlü yanlarının olduğunu belirtti.

Erbay, kadın istihdamını önceleyerek, işsiz gençlere iş imkanları yaratmak için başta kamu yatırımları olmak üzere iş dünyası, sivil toplum kuruluşu ve üniversite iş birliğinde "köyden kente, yerelden ulusala" bir kalkınma hamlesi başlatılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ve DAKA Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Oğuz Tuncay Görür tarafından "Tedarik Zinciri Güvenliği" eğitimi verildi.

Toplantıya, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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