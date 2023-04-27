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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'ye gelen İranlı turizmciler davul zurna ve çiçeklerle karşılandı

AA

Hakkari'ye gelen İranlı turizmciler davul zurna ve çiçeklerle karşılandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari ve ilçelerinde 3 gün sürecek gezi programı için Yüksekova'daki Esendere Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İranlı seyahat acentalarının temsilcileri, davul zurna ve çiçeklerle karşılandı.

Bir süre önce İran'da temaslarda bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe'nin daveti üzerine, yaklaşık 100 kişiden oluşan İranlı turizmci kente geldi.

Sınır kapısında Büyüksu, Özgökçe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılanan turizmciler, buradan araçlarla Şemdinli ilçesinde geçerek tarihi yerleri gezdi, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Özgökçe, gazetecilere, İran'ın 4 kentinden turizmcileri kentte ağırladıklarını söyledi.

Şemdinli'nin çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Özgökçe, "İranlı misafirlerimiz bölgeyi çok beğendi. Ülkelerine gittikten sonra bölgemize turistlerin gelmesi için çalışacaklar. Zamanla bu çalışmanın meyvelerini alacağız." dedi.

İranlı turizmcilerden Şebnem Seyitzade ise Şemdinli'nin doğa olarak çok güzel olduğunu belirtti.

İlkbaharda bölgenin daha da güzelleştiğini dile getiren Seyitzade, "Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Burayı çok beğendim, iyi ki gelmişim. Umarım bizden sonra buraya daha çok ziyaretçi gelecektir." diye konuştu.

Nigar Kohensal da "Daha önce buraya gelmedim. Çok güzel bir yer. Umarım acenteler sayesinde buraya daha fazla ziyaretçi gelir. Yol boyunca hiç yorulmadım çünkü burada çok güzel bir doğa var." ifadesini kullandı.

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