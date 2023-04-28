Hakkari'de 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekstil ürünlerinin arasında 11 kilogram eroin ve 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçede narkotik köpeği "Rüzgar" ile yapılan aramada, 4 paket halindeki tekstil ürünlerine sarılı 11 kilogram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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