İranlı turizmciler Hakkari ziyaretlerinin ikinci gününde Yüksekova'yı gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İranlı turizmciler Hakkari ziyaretlerinin ikinci gününde Yüksekova'yı gezdi

AA

İranlı turizmciler Hakkari ziyaretlerinin ikinci gününde Yüksekova'yı gezdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'ye gelen İranlı seyahat acentalarının temsilcileri, gezilerinin ikinci gününde Yüksekova'yı gezdi.

Bir süre önce İran'da temaslarda bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin daveti üzerine dün kente gelen yaklaşık 100 kişiden oluşan İranlı turizmciler, Yüksekova'da temaslarda bulundu.

Tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezen turizmciler, esnafı ziyaret etti, alışveriş yaparak yöresel yemeklerden yedi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, yaklaşık üç aydır sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bu organizasyonu planladıklarını söyledi.

Esnaf ve tüccarları bu konuda bilgilendirdiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"İki kez Urumiye ve Tebriz'e gittik. Tur şirketleriyle görüşmelerimiz oldu. Bunun meyvelerini aldığımızı düşünüyorum. Turizmcileri ilçemizde ağırlıyoruz. Herkesten destek aldık. Yüksekova'nın onlar için bir destinasyon olduğunu söylüyoruz."

İranlı acenta temsilcisi Selma Evşar da "Burada insanlar çok sıcak, her şey çok güzel gidiyor. Geldik, gezdik burayı. Her şey çok iyi gidiyor. İnşallah İran'da bulunan diğer arkadaşlarımızı da buraya getireceğiz. Çok güzel turlar yapacağız." dedi.

Ferşit Meşguri de "Daha önce de Yüksekova'ya gelmiştik ama bu kadar tanımamıştık. Çok güzel bir şehir, gelişebilecek bir yer. Yeni mağazalar var, lokantalar, eğlence mekanları var." ifadelerini kullandı.

İranlı acente temsilcilerine Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de zarar gören içme suyu şebekesi onarıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de zarar gören içme suyu şebekesi onarıldı
Hakkari'de 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'ye gelen İranlı turizmciler davul zurna ve çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Hakkari'ye gelen İranlı turizmciler davul zurna ve ...
Yüksekova'ya gelen İranlı tur operatörlerine çiçekli karşılama
YEREL HABERLER Yüksekova'ya gelen İranlı tur operatörlerine çiçekli ...
Hakkari'de nisan ayında 5 metreyi aşan karla mücadele
YEREL HABERLER Hakkari'de nisan ayında 5 metreyi aşan karla mücadele
Hakkari'de ekipler nisanda da metrelerce karla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Hakkari'de ekipler nisanda da metrelerce karla ...
"İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi"nin 5. etkinliği Hakkari'de yapıldı
YEREL HABERLER "İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi"nin 5. ...
Bakan Yardımcısı Turagay'dan, Derecik Sınır Kapısı'nda inceleme
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Turagay'dan, Derecik Sınır ...
Hakkari'de il Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de il Koordinasyon Kurulu Toplantısı ...
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Umurlu Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı
YEREL HABERLER Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Umurlu Sınır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.