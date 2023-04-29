Hakkari'de dağda ot toplayan kişiye ayı saldırdı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağda ot toplayan kişi, ayı saldırısı sonucu yaralandı.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Yufkalı köyü kırsalında ot toplamaya giden Sefer Kurt, ayı saldırına uğradı.

Aldığı darbelerle yaralanan Kurt, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurt, AA muhabirine, ot toplarken ayıyla karşılaştığını ve kaçmaya çalışırken saldırısına uğradığını söyledi.

Kurt, "Ayının bana saldırmayacağını düşündüm. Daha önce de karşılaşmıştık ancak bize saldırmamıştı. Bu kez ayı bana doğru bağırarak koştu. Önce ayaklarıma ardından vücudumun diğer yerlerine pençe darbesi aldım. Sonra uzaklaştı. Ayı gittikten sonra kalkmak istedim ama yürüyemedim. Güçlükle kalkarak diğer arkadaşlarımın yanına gittim. Sağlık ekiplerine haber verdiler." diye konuştu.





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