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İranlı turizmciler Hakkari'yi gezdi

AA

İranlı turizmciler Hakkari'yi gezdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'ye gelen İranlı seyahat acentelerinin temsilcileri, gezilerinin üçüncü gününde kent merkezinde ziyaretlerde bulundu.

Yüksekova ve Şemdinli'deki ziyaretlerinin ardından il merkezine gelen turizmciler, kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne çıktı.

Görevliler de her yıl binlerce kayakseveri ağırlayan merkez hakkında turizmcileri bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da merkezde karşılaştığı ziyaretçilerle sohbet etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca Hakkari Evi'ndeki yemek ikramının ardından kent girişindeki seyir tepeyi gezen İranlı turizmciler, onlara eşlik eden bölgedeki turizmciler ve oda temsilcileriyle halay çekti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, İranlı turistleri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla turist sayısında gözle görülür artış yaşandığını belirten Ağacanoğlu, "İlimiz İran sınırında bulunuyor. Seyir tepesinden Sümbül Dağı, kent merkezi ve Zap Vadisi görülüyor. Kayak merkezi ziyaret edildi. Orası da bölge için önemli bir tesis. Yüksekova'da yapılan 5 yıldızlı Hilton Oteli de burada turizmin ne kadar geliştiğinin göstergesi. Turizm altyapımız yıldan yıla gelişiyor. Biz de bu gelişimden memnunuz. Bunun devamını da bekliyoruz." diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmali Akboğa, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün seyahat acentelerinin temsilcilerinin ilimizi ziyaret etmesi bizi sevindirmiştir. İlerleyen zamanlarda tur acenteleri sayesinde buraya İran'dan çok sayıda turist gelecek. Ziyaretçiler, ilimizi geziyor. İnşallah esnaf olarak da bunun neticesini alacağız." ifadelerini kullandı.

- "Kentteki güzellikler beklentimizin üzerinde"

Tebriz'den gelen Şebnen Seyitzade, kentteki güzelliklerin beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"12 yıl önce Yüksekova'ya gelmiştim. O zamana göre çok gelişmiş. Hakkari de çok güzel, doğası harika. Kayak merkezinin de böyle olduğunu bilmiyorduk. İran'a dönünce turistleri buraya yönlendireceğiz. Buranın İran'a yakın olması ve fiyatların uygun olması avantaj. Buranın halkı çok sıcakkanlı. Herkes bizimle çok ilgilendi. Hepimiz memnun kaldık."

Ardından Bağlar Mahallesi'ndeki Meydan Medresesi'ni gezen turizmcilere, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

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