Yüksekova'da gençler Deneyap Atölyelerinde teknolojiyle buluşuyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dene-yap atölyelerinde öğrenciler teknolojiyle buluşuyor.

Teknoloji yetkinliği yüksek bireylerin yetiştirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor bakanlıkları ve TÜBİTAK'ın ortak çalışmaları sonucu ilçede dene-yap atölyeleri oluşturuldu.

Gençlik Merkezi bünyesinde açılan atölyelerde okullarında başarılı olan öğrencilere, atölyelerde tasarım, üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nano teknoloji ile yapay zeka alanlarında eğitimler veriliyor.

Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, yaptığı açıklamada, en ücra köylere giderek oradaki öğrencilere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Yılmaz, "11 ile 29 yaş aralığında olan gençlere hitap ediyoruz. Ağımız geniş, her yere ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Bilgisayar Mühendisi Leyla Şener de dört yıldır dene-yap atölyelerinde öğrencileri teknolojiyle buluşturduklarını anlattı.

11 alanda eğitim verdiklerini belirten Şener, "İki eğitimimizi tamamlamış bulunmaktayız. İlki olan tasarım ve üretim üzerineydi, onu bitirdik. Şu an robotik kodlama eğitimimizi tamamlamak üzereyiz. Öğrencilerimiz hem teorik hem de uygulama üzerinden sınava tabi tutuluyor. Başarılı olan öğrenciler eğitim almaya hak kazanıyor. 75 öğrencimiz bulunmakta." diye konuştu.

Öğrencilerden Belinay Turgut ise, "İlk başta tasarım ve üretim dersi aldık. Bu derste makinaları kullanmayı öğrendik. Tasarımda hangi aşamalar olduğunu öğrendik. Şu anda robotik kodlama dersi görüyoruz. Robotlarımıza ses ekleyebiliyoruz, yürütebiliyoruz. Robotik kodlama çok eğlenceli bir ders. Burada hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

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