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Van, Hakkari ve Muş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

AA

Van, Hakkari ve Muş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

VAN (AA) - Van, Hakkari ve Muş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Kültür Kavşağı'nda etkinlik düzenlendi.

Sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, arama noktasından geçerek alana alındı.

Burada gerçekleştirilen kutlamaya katılanlar, konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekti.

- Muş

Hak-İş Sendikası üyeleri, Hak-İş binasında bir araya gelerek 1 Mayıs'ı kutladı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve AK Parti İl Başkanı Melik Emre de sendika binasını ziyaret ederek, üyelerin bayramını kutladı.

Depremler nedeniyle bu yıl 1 Mayıs'ı buruk kutladıklarını belirten Şimşek, "Depremden dolayı bütün günlerimiz hüzünlü geçiyor. Binlerce şehit verdik. Ülkemizin ciddi kayıpları oldu. İnşallah tez zamanda güçlü hükümetimizle bunu telafi ederiz." dedi.

Hak-İş Sendikası Muş İl Başkanı Yaşar Kalır da genel merkezin aldığı karar sonucu 1 Mayıs'ı deprem bölgesinde geçireceklerini belirtti.

- Hakkari

Hakkari'de düzenlenen etkinlikte, hastane yakınında bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri ile üyeler, alana kadar yürüdü.

Konuşmanın ardından müzik dinletisi sunuldu. Katılımcılar, şarkılar eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Programa milletvekili adayları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

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