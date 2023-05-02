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Hakkari'ye gelen doğaseverler, eşsiz doğal güzellikleri keşif gezilerine katıldı

AA

Hakkari'ye gelen doğaseverler, eşsiz doğal güzellikleri keşif gezilerine katıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'ye gelen doğaseverler, Kato Dağı eteklerindeki ters lalelerin açtığı bölge ve Kaval Şelalesi'nin bulunduğu alan başta olmak üzere birçok eşsiz güzelliği barındıran yerlere düzenlenen keşif gezilerine katıldı.

Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıktaki Kaval Şelalesi ve ters lalelerin olduğu bölge, ilkbaharda doğaseverleri kendine çekiyor.

Bölgenin güzellilerini görmek için farklı illerden kente gelen 30 kişilik grup, gezi kapsamında önce ters lalelerin açtığı bölgeyi ziyaret etti, ardından yürüyerek Kato Dağı eteğindeki Kaval Şelalesi'ne geçti.

Burada doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, ters laleleri, şelaleyi ve bölgenin seyrine doyum olmayan manzaralarını fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

Doğaseverlere rehberlik yapan Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyesi Gıyasettin Tatlı, kente hem yerli hem de yabancı turist getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını belirten Tatlı, şunları kaydetti:

"Hakkari'ye gelen turist kafilesi doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri gezdi. Etkinliğe katılan 30 doğasevere rehberlik ettim. Hakkari'nin tarihi, doğal ve turistlik alanlarını tanıtma şansımız oldu. Gelen doğaseverler kentin güzelliklerine hayran kaldı. Özelikle kentin endemik bitkisi olan ters lale insanların ilgisini çekti."


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